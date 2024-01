Tuskas: Rusijos Federacija per kelerius ateinančius metus gali užpulti Europą

„Niekas negali abejoti, kad strateginiu požiūriu Europa yra Rusijos agresijos objektas, ir tai įvyks, kai taps akivaizdus Rusijos pranašumas karinių pajėgumų atžvilgiu“, – jį citavo „Rzeczpospolita“.

Pasak Lenkijos premjero, jis kartu su užsienio reikalų ministru Radosławu Sikorskiu parengė kreipimąsi į NATO. Tai susiję su Rusijos teroristiniu išpuoliu Ukrainoje gruodžio 29 dieną, kai viena iš Rusijos raketų įskrido į Lenkijos teritoriją.

„Kartu su užsienio reikalų ministru Radoslavu Sikorskiu parengėme tokią iniciatyvą, raginimą atsižvelgti į Europos ginklų pramonės poreikius. Ne tik dėl galimos greitos paramos Ukrainai. Maža to, beveik visa Rusijos ekonomika perėjo prie karo meto perginklavimo sistemos, ir, žinoma, Europa čia atsilieka.Norėsime sutelkti ir panaudoti visas turimas diplomatines priemones ir įtikinėjimus, kad visa ES suprastų, jog be radikaliai padidintų karinių pastangų mes būsime toli nuošalyje, o tai reiškia vieną dalyką: per ateinančius kelerius metus Europa bus tiesiogiai užpulta Rusijos“, – pabrėžė Tuskas.