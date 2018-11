„Smerkiu Rusijos jėgos panaudojimą Azovo jūroje“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė D. Tuskas ir pridūrė, kad „Rusijos valdžia privalo grąžinti ukrainiečių jūrininkus ir laivus, taip pat susilaikyti nuo tolesnių provokacijų“. Pasak D. Tusko, minimus įvykius Kerčės sąsiauryje jis aptarė su ukrainiečių prezidentu Petro Porošenka, o vėliau pirmadienį susitiks su Ukrainos lyderio atstovais. „Europa ir toliau vieningai rems Ukrainą“, – pridūrė Europos Vadovų Tarybos pirmininkas. Ukraina sekmadienį pranešė, kad Rusija Kerčės sąsiauryje prie Krymo krantų apšaudė tris jos karinių jūrų pajėgų laivus ir juos užgrobė . Kerčės sąsiauris yra siauras vandens kelias, jungiantis Juodąją jūrą su Azovo jūra. Pastaroji yra naudojama tiek Ukrainos, tiek Rusijos. Du mažieji šarvuotieji kateriai, „Berdiansk“ ir „Nykopol“, bei vilkikas „Jany Kapu“ plaukė per sąsiaurį pakeliui iš Odesos į Mariupolio uostą. Kariškiai nurodė, kad Rusijos pakrančių apsaugos laivas „Don“ pirmiausiai taranavo vilkiką, vykdydamas „atvirai agresyvius veiksmus“, tuomet apšaudė vieną iš katerių. Ukraina informavo, kad per incidentą nukentėjo šeši jos kariai.

