Mūšiai suintensyvėjo tuo metu, kai Briuselyje renkasi ES ir šešių buvusių Sovietų Sąjungos valstybių lyderiai, dalyvausiantys susitikime, kuriuo siekiama sustiprinti tarpusavio ryšius, tačiau Maskvos vaidmens Ukrainos konflikte klausimas į darbotvarkę neįtrauktas. „Penkių Ukrainos kariškių žūtys, naujausias tragiškų Rusijos agresijos Ukrainoje pasekmių įrodymas“, – spaudos konferencijoje sakė D. Tuskas. Sovietų dominuojamoje komunistinės Lenkijos dalyje užaugęs D. Tuskas sakė „nedvejodamas renkasi“ tarp rusiškos ir vakarietiškos pasaulėžiūros. „Vienas didžiausių šiandienos pavojų yra neišgalvotas kibernetinių atakų, melagingų naujienų, hibridinio karo pavojus“, – sakė pirmininkas. D. Tuskas atkreipė dėmesį į Britanijos premjerės Theresa May (Terezos Mei) neseniai pasakytą kalbą „apie priešiškus veiksmus per, pavyzdžiui, referendumą Britanijoje“. Savo kalboje Th. May iš tiesų tiesiogiai neįvardijo „Brexit“ referendumo dėl išstojimo iš ES, bet pasmerkė Rusijos „nenutrūkstančią kibernetinio šnipinėjimo ir trikdymo kampaniją“, neaplenkusią rinkimų Europoje. „Mūsų atminty dar švieži prisiminimai apie žiaurius įvykius per rinkimus, kai kuriose ES narėse, tačiau taip pat ir per rinkimus JAV, – sakė D. Tuskas, buvęs Lenkijos premjeras. – Dėl to manau, kad turime būti labai labai atsargūs, budrūs ir taip pat atviri, jeigu norime save apsaugoti, jeigu norime padėti savo Rytų partnerystės partneriams, mes pirmiausiai turime žinoti, kokie pavojai glūdi pačios ES viduje.“ Europos Vadovų Tarybos pirmininkas D. Tuskas sekmadienį išprovokavo politinę audrą savo gimtojoje Lenkijoje, parašęs savo asmeninėje „Twitter“ paskyroje, kad Europos Sąjunga negali „ramiai miegoti“, kai šalies valdančioji konservatyvi partija vykdo kontroversišką politiką, kuri galbūt yra „Kremliaus planas“.











