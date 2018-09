Prieš neformalų ES viršūnių susitikimą Zalcburge D. Tuskas pasveikino kai kurias britų premjerės Theresos May idėjas, tačiau perspėjo, kad „dėl kitų problemų, tokių kaip Airijos klausimas ar ekonominio bendradarbiavimo gairės, JK pasiūlymai turės būti perdaryti“. Abi šalys tikisi, kad joms pavyks susitarti dėl „Brexit“ iki ES viršūnių susitikimo spalį, kad Britanijos parlamentas, Europos Parlamentas ir valstybių narių parlamentai turėtų pakankamai laiko surengti debatus dėl susitarimo ir jį ratifikuoti iki Britanijos išstojimo 2019-ųjų kovo pabaigoje. Tačiau D. Tuskas pakartojo savo pasiūlymą lapkričio viduryje surengti dar vieną neeilinį viršūnių susitikimą šiam susitarimui patvirtinti. „Šiandien galbūt yra daugiau vilties, bet laiko tikrai lieka vis mažiau ir mažiau“, – kalbėjo jis. „Brexit“ derybose prasideda lemiamas etapas“, – pareiškė D. Tuskas. Pasak jo, „šiandien tebėra galimi įvairūs scenarijai“. Europos Vadovų Tarybos pirmininkas pasveikino Didžiosios Britanijos „pasirengimą bendradarbiauti saugumo ir užsienio politikos srityje“.

