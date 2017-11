„Atsargiai !, – savo asmeninėje tviterio paskyroje parašė buvęs liberalus Lenkijos premjeras D. Tuskas. – Intensyvus ginčas su Ukraina, izoliacija Europos Sąjungos viduje, nutolimas nuo teisės viršenybės ir teismų nepriklausomybės, puolimas prieš nevyriausybinį sektorių ir laisvą žiniasklaidą. Ar tai „Įstatymo ir teisingumo“ strategija ar Kremliaus planas? Per daug panašu, kad būtų galima ramiai miegoti.“

Lenkijos valdančioji partija „Įstatymo ir teisingumo“ vis labiau nesutaria su Briuseliu dėl prieštaringai vertinamos teismų reformos, kirtimų Belovežo girioje bei atsisakymo priimti imigrantus.

„Įstatymo ir teisingumo“ santykiai su D. Tusku yra tokie įtempti, kad Lenkija buvo vienintelė šalis, balsavusi prieš jo perrinkimą kovą Europos Vadovų Tarybos pirmininku.

Lenkijos premjerė Beata Szydlo apkaltino D. Tuską puolant šalį.

„Donaldas Tuskas, kaip Europos Vadovų Tarybos pirmininkas, nieko nepadarė Lenkijos labui, – tviteryje parašė ji. – Šiandien naudodamasis savo postu jis puola Lenkijos vyriausybę, jis puola Lenkiją.“

Varšuvos ir Kijevo santykiai buvo sustiprėję po to, kai Rusija 2014 metais aneksavo Krymą. Tačiau santykiai vėl pablogėjo po to, kai Lenkijos parlamentas pernai atnaujino klausimą, kad 100 tūkst. lenkų, kuriuos Antrojo pasaulinio karo metu nužudė ukrainiečių nacionalistai, nužudymas būtų pripažintas genocidu. Varšuva apkaltino Kijevą trukdant per karą Ukrainos teritorijoje žuvusių lenkų palaikų ekshumavimui.