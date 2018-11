Iš anksto apie šį pasitarimą nebuvo skelbta. Derybos intensyvėja Didžiajai Britanijai siekiant artimiausiomis savaitėmis sudaryti susitarimą, kad dar liktų laiko patvirtinti jį parlamente prieš „Brexit“ dieną – kitų metų kovo 29-ąją. Briuselio pareigūnai neteikė didelės reikšmės užuominoms britų žiniasklaidoje, kad ryžtingas proveržis įvyks jau netrukus, derybininkams šią savaitę derantis už uždarų durų. Kaip Europos Vadovų Tarybos pirmininkas, D. Tuskas spręs, ar sušaukti labai laukiamą neeilinį viršūnių susitikimą „Brexit“ susitarimui patvirtinti. „Telefoninis pokalbis su ministre pirmininke @theresa_may šį rytą, pažangai #brexit derybose įvertinti ir keliui į priekį aptarti“, – trečiadienį socialiniame tinkle „Twitter“ parašė D. Tuskas. Susiję straipsniai: Kaip Airijos sienos klausimas tapo didžiausiu kliuviniu derybose dėl „Brexit“ Theresa May: „Brexit“ susitarimas negali būti pasiektas „bet kokia kaina“ Britanija yra užsiminusi, kad siekia susitarimo iki lapkričio pabaigos, tačiau vienas pareigūnas antradienį užsiminė, kad „tai bus sunku“. Derybos yra įstrigusios dėl „apsidraudžiamųjų priemonių“ susitarimo detalių. Šiomis priemonėmis siekiama palikti atvirą sieną tarp JK Šiaurės Airijos provincijos ir ES priklausančios Airijos Respublikos, kol bus galima pasirašyti naują prekybos susitarimą. Vis dėlto pirmadienį Dublinas atvėrė galimybę vienai nuolaidai, kuri galėtų sudaryti sąlygas sprendiniui.

