„(Įvyko) pokalbis telefonu su premjere Theresa May, kad parengtume aiškią ES žinutę dėl atakos Solsberyje“, – penktadienį savo paskyroje socialiniame tinkle „Twitter“ parašė D. Tuskas. Manoma, kad oficiali ES reakcija dėl to incidento bus paskelbta per Bendrijos viršūnių susitikimą, vyksiantį kovo 22-23 dienomis. Kiek anksčiau Suomijoje viešintis D. Tuskas „Twitter“ parašė, jog reiškia „visišką solidarumą“ Jungtinės Karalystės ministrei pirmininkei Th. May „šios brutalios atakos, kurią, labai tikėtina, inicijavo Maskva, akivaizdoje“. Susiję straipsniai: Merkel: daugelis pėdsakų Skripalio byloje rodo, kad už pasikėsinimą į jo gyvybę atsakinga Rusija Po rusų šnipo apnuodijimo – šiurpus prisiminimas: išdavikai pasprings savo sidabriniais „Esu pasirengęs įtraukti šį klausimą į kitos savaitės ES viršūnių susitikimo dienotvarkę“, – sakė jis trečiadienį per spaudos konferenciją Helsinkyje, komentuodamas Londono reakciją į buvusio šnipo apnuodijimą. Th. May trečiadienį pareiškė, kad iš šalies išsiunčiami 23 rusų diplomatai ir įšaldomi aukšto lygio kontaktai su Rusija, taip pat atšaukiamas aukšto rango asmenų dalyvavimas Pasaulio futbolo čempionato renginiuose, tvirtindama, kad Maskva „kaltintina“ dėl savo buvusio šnipo Sergejaus Skripalio ir jo dukros Julijos apnuodijimo. Kovo 4 dieną jie buvo rasti be sąmonės ant suoliuko šalia vieno prekybos centro Anglijos pietvakariniame Solsberio mieste. Nustatyta, kad jie buvo apnuodyti kovine nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“ („Naujokas“), sukurta Sovietų Sąjungoje.

