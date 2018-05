D. Tuskas JAV lyderį sukritikavo dėl transatlantinį kivirčą sukėlusių jo sprendimų pasitraukti iš susitarimo su Iranu ir įvesti muito mokesčius Europai. JAV administraciją D. Tuskas net palygino su tradicinėmis Europos priešininkėmis Rusija ir Kinija. Tokius komentarus jis išsakė 28 Europos Sąjungos šalių lyderiams susirinkus Bulgarijoje aptarti, kaip geriausia reaguoti į D. Trumpą. „Pažvelgus į naujausius prezidento Trumpo sprendimus, galima net pagalvoti, kad su tokiais draugais nereikia ir priešų“, – žurnalistams sakė D. Tuskas. „Tačiau kalbant atvirai, Europa turėtų būti dėkinga prezidentui Trumpui, nes jo dėka atsikratėme visų iliuzijų. Jis privertė mus suprasti, kad jei tau reikia draugiškos pagalbos, ją rasi ten, kur baigiasi tavo ranka“, – pridūrė Europos Vadovų Tarybos pirmininkas. Minimas transatlantinis ginčas nustelbė kitus klausimus ketvirtadienį įvyksiančio ES ir Balkanų lyderių susitikimo darbotvarkėje. Šiame viršūnių susitikime turi būti siekiama užmegzti glaudesnius ryšius ir neprisileisti Rusijos. „Kaprizingas kategoriškumas“ Antradienį Europos ministrai Briuselyje susitiko su Irano aukšto rango pareigūnu ir po JAV pasitraukimo bandė gelbėti pasaulio galių susitarimą su Teheranu dėl jo branduolinės programos. Tuo pat metu ES vis dar bando laimėti muitų plieno ir aliuminio eksportui lengvatų. D. Tuskas paragino susiskaldžiusią ES, kuri kitais metais kaip narės turi netekti Didžiosios Britanijos, labiau susivienyti augančių iššūkių akivaizdoje. „Be tradicinių politinių iššūkių, tokių kaip Kinijos kilimas ar agresyvi Rusijos laikysena, šiandien matome naują reiškinį: kaprizingą Amerikos administracijos kategoriškumą, – sakė D. Tuskas. – Neabejoju, kad naujame pasauliniame žaidime Europa bus arba viena didžiųjų žaidėjų, arba pėstininkė. Tai vienintelė reali alternatyva.“ 28 ES lyderiai taip pat aptars dešimčių palestiniečių žūtį Gazos Ruože, D. Trumpui perkėlus JAV ambasadą iš Tel Avivo į Jeruzalę. Šiam JAV žingsniui europiečiai taip pat griežtai nepritarė. D. Tuskas nori, kad Europos lyderiai „dar kartą patvirtintų“ pasiliksiantys susitarime su Iranu, kol Teheranas jo laikysis, nors Europa dabar turi rasti būdą kompensuoti JAV sankcijas Iranui, kurias D. Trumpas vėl įves. Britų ministrė pirmininkė Theresa May, Vokietijos kanclerė Angela Merkel ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kolegoms „pateiks savą situacijos vertinimą“, sakė D. Tuskas. Europos Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris ir ES užsienio politikos vadovė lyderiams išdėstys, kokių priemonių blokas galėtų imtis, kad apsaugotų savo dabar jau reikšmingus ekonominius interesus Irane, pridūrė D. Tuskas. ES tvirtina, kad susitarimas veikia, bet D. Trumpas iš jo pasitraukė pareiškęs, kad tai yra „blogiausias įmanomas“ susitarimas. „Laikytis savo“ ES yra perspėjusi, kad dėl D. Trumpo sprendimo įvesti importo muitus plienui ir aliuminiui gali kilti prekybos karas. D. Tuskas paragino lyderius laikyti vieningą frontą. „Pasiūlysiu mums laikytis savo“, – sakė jis. Kai kurios valstybės narės, regis, neatmeta galimybės toleruoti ribotas kvotas metalų importui, o kitos nori griežtesnės pozicijos, sakė diplomatai. Darbotvarkėje taip pat bus smurto Gazos Ruože klausimas, nes jis yra „susijęs su didesniu Donaldo Trumpo sprendimų pasekmių klausimu“, sakė vienas ES pareigūnas. ES paragino visas šalis pademonstruoti „didžiausią savitvardą“, kai per protestus prieš JAV ambasados Jeruzalėje atidarymą ir kilusius susirėmimus Izraelio pajėgos nukovė 60 palestiniečių. Tačiau ES viduje yra nesutarimų dėl JAV ambasados Izraelyje. Čekija, Vengrija ir Rumunija neseniai blokavo ES pareiškimą, kuriuo būtų pasmerktas šis JAV sprendimas. Po trečiadienio vakarienės įvyksiančiame viršūnių susitikime ES lyderiai susitiks su kolegomis iš Balkanų šalių Albanijos, Bosnijos, Kosovo, Juodkalnijos, Makedonijos ir Serbijos.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.