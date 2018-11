„Padėties eskalavimas Azovo jūroje mums yra didelio susirūpinimo priežastis. Rusijos jėgos panaudojimas prieš laivus – nepriimtinas“, – į Argentiną atvykęs D. Tuskas sakė žurnalistams prieš prasidedant Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikimui. „Europa vieningai palaiko Ukrainos suverenumą ir teritorinį vientisumą. Štai kodėl esu įsitikinęs, kad ES gruodį pratęs sankcijas Rusijai“, – pridūrė jis. Sekmadienį Rusijos laivai apšaudė ir perėmė tris Ukrainos karinių jūrų pajėgų laivus, apkaltinusi juos nelegaliai įplaukus į Rusijos vandenis prie Maskvos aneksuoto Krymo krantų. Trečiadienį Ukraina 30-čiai dienų įvedė karo padėtį 10-yje savo regionų prie Rusijos, Juodosios jūros ir Azovo jūros. Smarkiai padidėjus įtampai nuogąstaujama, kad gali kilti platesnio masto eskalacija.

