„Jeigu Londone kas nors mano, kad derybose pirmiausia bus nagrinėjami kiti klausimai, tik tada bus pereita prie Airijos problemos, mano atsakymas bus toks: Pirmiausia – Airija“, – sakė D. Tuskas po susitikimo su Airijos premjeru Leo Varadkaru Dubline. Didžioji Britanija ir ES žada, kad po „Brexit“ vengs muitinių sugrąžinimo tarp britų valdomos Šiaurės Airijos ir ES narės Airijos. Gruodį Londonas ir Briuselis sudarė preliminarų susitarimą, kuriame Airijos sienos klausimas buvo apeitas, tačiau neseniai paskelbtas ES parengtas susitarimo projekto tekstas išprovokavo naują ginčą su Londonu. Britanija ketina palikti bendrąją ES rinką ir muitų sąjungą, o tai reiškia, kad muitinės patikra kažkur turės vykti, bet Londonas nesutinka, kad tarp Šiaurės Airijos ir likusios Jungtinės Karalystės atsirastų reali siena. Susiję straipsniai: May: nė viena „Brexit“ pusė negaus būtent to, ko nori Theresa May atmeta antrojo referendumo dėl išstojimo iš ES galimybę „Nors privalome gerbti šią poziciją, taip pat tikimės, kad JK pasiūlys konkretų ir realistišką sprendimą, kad išvengtume realios sienos“, – sakė D. Tuskas. „Kol JK nepateiks tokio pasiūlymo, labai sunku įsivaizduoti esminę pažangą „Brexit“ derybose“, – pridūrė jis. Britanija tikisi pradėti derybas dėl būsimų prekybos santykių su Briuseliu kitą mėnesį.

