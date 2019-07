„2019 metais minime 15-ąsias Europos Sąjungos plėtros, kuri atnešė didelę naudą mano šaliai Lenkijai, metines. Tais pačiais metais minime sovietų dominavimo griūtį, kuris prasidėjo Tbilisyje demonstracijomis ir tęsėsi Lenkijoje“, – sakė D. Tuskas tarptautinėje konferencijoje Batumyje, skirtoje 10-osioms ES projekto „Rytų partnerystė“ metinėms.

„Šiandien noriu garsiai iš šios tribūnos pareikšti, kad Sovietų Sąjungos žlugimas buvo labai teigiamas įvykis Gruzijai, Lenkijai, Centrinės ir Rytų Europos šalims ir, esu tikras, net pačiai Rusijai“, – pažymėjo D. Tuskas.

V. Putinas 2005 metais televizijos kalboje kreipdamasis į šalį ir Dūmos narius sakė, kad SSRS subyrėjimas buvo didžiausia geopolitinė XX amžiaus katastrofa. D. Tuskas, panašu, pasinaudojo šia fraze atsikirsdamas V. Putinui.

The collapse of the Soviet Union was NOT the greatest geopolitical catastrophe of the century. Today in Georgia I want to say loud and clear: the USSR collapse was a blessing to Georgians, Poles, Ukrainians and the whole of Central and Eastern Europe. And also to Russians.