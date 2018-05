Pranešama, kad tie orderiai buvo išduoti penktadienį, Turkijai tęsiant savo plataus masto susidorojimo kampaniją su JAV gyvenančio musulmonų dvasininko Fethullah Guleno tinklu. Pats pamokslininkas jam metamus kaltinimus neigia.

Maždaug 150 įtariamųjų penktadienį jau buvo sulaikyti. Anatolijos naujienų agentūra skelbia, kad dar 211 įtariamųjų šiuo metu tarnauja kariuomenėje.

Prokurorai taip pat nurodė teisėsaugos pareigūnams areštuoti 21 asmenį, kurie esą 2012 metais nutekino policijos akademijos stojamojo egzamino klausimus F. Guleno šalininkams.

Turkijos vyriausybė po sužlugdyto pučo ėmėsi masinio susidorojimo priemonių su asmenimis, prisidėjusiais prie to perversmo, ir, be kita ko, sulaikė apie 50 tūkst. žmonių. Per 110 tūkst. valstybės tarnautojų, įskaitant kariškius, buvo nušalinti nuo savo pareigų.