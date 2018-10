Anot leidinio, M. S. al Bostani drauge su dar 14 žmonių atvyko į konsulatą spalio 2-ąją, kai ten lankėsi J. Khashoggi, ir išvyko iš Turkijos tą pačią dieną. Tačiau „Yeni Safak“ šaltiniai nepranešė jokios išsamesnės informacijos nei apie eismo įvykį, nei apie žuvusio leitenanto vaidmenį galimame susidorojime su dingusiu žurnalistu. Anksčiau šis laikraštis paskelbė gavęs J. Khashoggi tariamo kankinimo ir tardymo Saudo Arabijos konsulate garso įrašą. Leidinys spėja, kad nežinomi asmenys žiauriai kankino žurnalistą, nupjovė jam galvą ir vėliau sukapojo jo kūną į atskiras dalis. Pažymima, kad „Yeni Safak“ gautame įraše girdėti tardyme dalyvavusio Saudo Arabijos generalinio konsulo Stambule Mohammedo al Otaibi balsas. Įraše esą girdėti, kaip konsulas prašo „padaryti tai kitoje vietoje“, o kitas nežinomas asmuo grasina diplomatui susidorojimu tėvynėje, jeigu jis prieštaraus. Anot televizijos „al Jazeera“ ir dienraščio „The New York Times“, 15 Saudo Arabijos piliečių, kurie J. Khashoggi dingimo metu lankėsi Stambule, buvo karališkosios gvardijos ir žvalgybos tarnybų atstovai. „The New York Times“ taip pat pabrėžia, kad mažiausiai keturi iš jų anksčiau lydėjo Saudo Arabijos sosto įpėdinį princą Mohammedą bin Salmaną užsienio kelionių metu. Tuo tarpu naujienų agentūra AP anksčiau pranešė, jog Turkijos policija per Saudo Arabijos konsulato apžiūrą rado „neginčijamų įrodymų“, kad Rijadą kritikavęs žurnalistas buvo nužudytas tame pastate. Leidimą gyventi Jungtinėse Valstijose turėjęs Saudo Arabijos pilietis J. Khashoggi dingo spalio 2 dieną, nuvykęs į karalystės konsulatą Stambule atsiimti santuokai reikalingų dokumentų. Oficialios informacijos apie J. Khashoggi likimą kol kas nėra, o Saudo Arabija neigia turinti ką nors bendra su jo dingimu.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.