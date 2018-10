Įtariami J. Khashoggi žudikai tardymo metu kankino žurnalistą, nupjaudami jam pirštus, paskelbė leidinys. „Yeni Safak“ žiniomis, su amerikiečių laikraščiu „The Washington Post“ bendradarbiavusiam Rijado kritikui vėliau buvo nukirsta galva. Leidimą gyventi Jungtinėse Valstijose turėjęs Saudo Arabijos pilietis J. Khashoggi, nevengęs kritikuoti Saudo Arabijos sosto įpėdinio princo Mohammedo bin Salmano, dingo spalio 2 dieną, nuvykęs į karalystės konsulatą Stambule atsiimti dokumentų, reikalingų santuokai su jo sužadėtine turke. Nors Turkijos policija mano, kad žurnalistą nužudė 15 Saudo Arabijos agentų, Rijadas atmetė panašius teiginius kaip „nepagrįstus“. „The Washington Post“ anksčiau citavo JAV ir Turkijos anonimus pareigūnus, užsiminusius apie garso ir vaizdo įrašus, esą įrodančius, jog J. Khashoggi buvo nužudytas konsulate, ir kad jo kūnas vėliau buvo sukapotas į atskiras dalis. Tačiau tai yra pirmas kartas, kai turkų žiniasklaida praneša, kad išklausė garso įrašų. Provyriausybinis laikraštis „Sabah“ savaitgalį paskelbė, jog J. Khashoggi išmanusis laikrodis „Apple Watch“ įrašė jo tardymą, kankinimą ir nužudymą, nors kai kurie ekspertai abejoja, kad šis prietaisas galėjo įrašyti įvykius taip, kaip apibūdinama. Jamalas Khashoggi Reuters / Scanpix Pasak „Yeni Safak“, viename iš įrašų girdėti, kaip Saudo Arabijos konsulas Stambule Mohammedas al Otaibi žurnalisto kankinimo metu sako: „Darykite tai lauke – dėl jūsų turėsiu problemų.“ Kitame įraše, teigia dienraštis, nežinomas asmuo perspėja konsulą: „Jei nori išlikti gyvas, kai grįši į Saudo Arabiją, tylėk!“ „Jeni Safak“ nepatikslina, iš kur atsirado šie įrašai ar kaip leidinys juos gavo. M. al Otaibi antradienį išvyko iš Stambulo į Rijadą, J. Khashoggi dingimą tiriantiems Turkijos pareigūnams besiruošiant atlikti kratą jo rezidencijoje. Pirmadienį amerikiečių televizija CNN citavo du šaltinius, tikinančius, jog Rijadas rengia ataskaitą, kurioje teigiama, kad J. Khashoggi mirė įvykus incidentui tardymo metu. JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo trečiadienį atvyko iš Rijado į Ankarą pasitarimo su Turkijos vadovais. Pasak jo, Saudo Arabija pažadėjo atlikti išsamų tyrimą.

