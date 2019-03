„Laimėjome rinkimus Stambule. Dėkojame Stambulo gyventojams už mandatą, kurį jie mums suteikė“, – savo šalininkams sakė buvęs premjeras Binali Yildirimas, prezidento Recepo Tayyipo Erdogano artimas sąjungininkas. Suskaičiavus balsus 98 proc. apylinkių paaiškėjo, kad valdančiosios Teisingumo ir plėtros partijos (AKP) kandidatas gavo 48,71 proc., o jo oponentas Ekremas Imamoglu – 48,65 proc. balsų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.