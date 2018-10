„Generalinio konsulo rezidencijos apžiūros antradienį neįvyko dėl pareiškimų, kad (rezidencijos teritorijoje) buvo generalinio konsulo šeima, bet (tyrėjų) grupė tikisi ten patekti šiandien“, – ministrą cituoja provyriausybinis dienraštis „Yeni Safak“. M. Cavusoglu taip pat atskleidė, kad per trečiadienį Ankaroje įvykusį Turkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdogano ir JAV valstybės sekretoriaus Mike'o Pompeo susitikimą jiedu sutarė, kad būtina panaikinti dvišalius santykius aštrinančias Vašingtono sankcijas Ankarai. Pasak ministro, R. T. Erdoganas taip pat paaiškino JAV diplomatijos vadovui, kad, jeigu Jungtinės Valstijos nesugebės likviduoti teroristų Sirijos šiauriniame mieste Manbidže, kurį drauge patruliuoja turkų ir amerikiečių pajėgos, Ankara savarankiškai įvykdys šią užduotį. Leidimą gyventi Jungtinėse Valstijose turėjęs Saudo Arabijos pilietis J. Khashoggi dingo spalio 2 dieną, nuvykęs į karalystės konsulatą Stambule atsiimti dokumentų, reikalingų santuokai su jo sužadėtine turke. Remiantis stebėjimo kamerų įrašais, Saudo Arabijos valdžios nevengęs kritikuoti žurnalistas neišėjo iš konsulato pastato. Dėl jo dingimo buvo pradėtas bendras Turkijos ir Saudo Arabijos tyrimas. Antradienį turkų žiniasklaida pranešė, jog Saudo Arabijos konsulas Stambule Mohammedas al Otaibi išvyko į savo šalį.

