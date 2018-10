Vakarinio Aliahos miesto teismas pripažino dvasininką Andrew Brunsoną kaltu pagal jam pareikštus kaltinimus, susijusius su terorizmu, ir skyrė jam trejų metų, mėnesio ir 15 dienų laisvės atėmimo bausmę, pranešė vienas naujienų agentūros AFP korespondentas. Tačiau A. Brunsonas buvo paleistas, atsižvelgus į arešte išbūtą laikotarpį ir jo gerą elgesį nagrinėjant bylą. Teismas atšaukė dvasininkui skirtą namų areštą ir draudimą išvykti į užsienį, pridūrė korespondentas.

