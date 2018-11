Saudo Arabijos žurnalisto, karališkosios šeimos kritiku tapusio buvusio „saviškio“ nužudymas karalystės konsulate Stambule sukėlė didžiulį tarptautinį pasipiktinimą. Turkijos pareigūnai paskelbė šiurpių detalių apie šią žmogžudystę, kurią prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas vadina iš anksto suplanuotu nužudymu. Nors Rijado pareigūnai pripažino, kad žmogžudystė buvo suplanuota, kol kas jie atsisako paskelbti detalių apie JAV laikraščiui „The Washington Post“ rašydavusio J. Khashoggi palaikų buvimo vietą. Kaip rašė provyriausybinis turkų dienraštis „Sabah“, Saudo Arabija spalio 11-ąją į Stambulą atsiuntė 11 narių „nuslėpimo komandą“. 59 metų J. Khashoggi dingo devyniomis dienomis anksčiau, nuvykęs į Saudo Arabijos konsulatą Stambule atsiimti santuokai reikalingų dokumentų. „Sabah“ žiniomis, „vadinamojoje tyrimo komandoje“, kuri konsulate lankėsi kasdien iki spalio 17-osios, buvo chemikas Ahmadas Abdulazizas Aljanobi ir toksikologijos ekspertas Khaledas Yahya Al Zahrani. Spalio 20-ąją komanda išvyko iš Turkijos. Saudo Arabija turkų policiją į konsulatą pirmą kartą pagaliau įleido spalio 15 dieną. Turkijos vyriausiasis prokuroras praėjusią savaitę sakė, kad J. Khashoggi buvo pasmaugtas iškart, kai atėjo į konsulatą. Prokuroras taip pat patvirtino, kad palaikai buvo sukapoti. R. T. Erdogano patarėjas Yasinas Aktay penktadienį paskelbtame straipsnyje užsiminė, kad palaikai galėjo būti sunaikinti rūgštimi. „The Washington Post“ redakcijos skiltyje R. T. Erdoganas kaltino Rijadą neatsakant į svarbius klausimus, nors karalystėje prieš dvi savaites buvo areštuota 18 įtariamųjų. Pasak Turkijos prezidento, įsakymas nužudyti žurnalistą atėjo iš Saudo Arabijos vyriausybės „aukščiausių sluoksnių“. R. T. Erdoganas nurodė „nė kiek netikintis“, kad reikia kaltinti karalių Salmaną, tačiau neištarė nė vieno pateisinamo žodžio apie įtakingą sosto įpėdinį princą Mohammedą bin Salmaną, kaip manoma, pasiuntusį „mirties būrį“ prieš J. Khashoggi. Žurnalisto nužudymas smarkiai pakenkė karalystę de facto valdančio princo reputacijai. Saudo Arabijos generalinis prokuroras šeichas Saudas al Mojebas praėjusią savaitę Stambule susitiko su turkų pareigūnais, bet atsisakė pasidalyti paties Rijado vykdomo tyrimo informacija, nurodė Turkijos pareigūnai.

