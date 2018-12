Iš Rizės yra kilę Turkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdogano tėvai. Altugas Verdi mirė ligoninėje po ginkluoto užpuolimo provincijos policijos būstinėje, pranešė valstybinė Anatolijos naujienų agentūra. A. Verdi nužudymu įtariamas pareigūnas sulaikytas, sakoma pranešime. Televizija NTV citavo Rizės gubernatoriaus Kemalio Cebero žodžius, kad kitų dviejų per užpuolimą sužeistų žmonių būklė „yra gera“. Pasak K. Cebero, įtariamasis pradėjo šaudyti paprašęs perkėlimo dėl to, kad pateko į universitetą. „Labiausiai tikėtina, kad jis nesulaukė tokio atsakymo, kokio norėjo“, – sakė gubernatorius, bet daugiau detalių nepateikė. A. Verdi, kuris buvo vedęs ir turėjo vieną vaiką, Rizės policijos viršininku buvo paskirtas 2017 metų rugpjūtį. Prieš tai jis dirbo premjero apsaugos komandoje ir Turkijos konsulate Jeruzalėje. R. T. Erdoganas gimė Stambule, bet pirmuosius gyvenimo metus praleido Rizėje prie Juodosios jūros. Šeima į Stambulą sugrįžo, kai jis buvo paauglys.

