Sekuliarios Respublikonų liaudies partijos (CHP) kandidatas birželio 24-osios rinkimuose bus bus Muharremas Ince, paskelbė partijos lyderis Kemalis Kilicdaroglu. Pastarasis jau anksčiau nurodė, kad pats rinkimuose nedalyvaus.

„Birželio 24 dieną aš, jei Dievas panorės, žmonių pageidavimu būsiu prezidentas“, – pridūrė M. Ince, pakviestas į sceną per mitingą Ankaroje.

„80-čiai milijonų (Turkijos) žmonių ... aš būsiu visų prezidentas. Būsiu nešališkas prezidentas“, – sakė jis.

Buvusio fizikos mokytojo M. Ince, kuris nuo 2002 metų dirba parlamente, kandidatūrai buvo pritarta per CHP parlamentinės frakcijos posėdį. Už jį balsavo visi 110 partijos deputatų.

„Vadinamasis pasaulio lyderis“

M. Ince, kuriam penktadienį suėjo 54-eri, laukia sunkus darbas įtikinti rinkėjus, nes jis varžysis su labiausiai patyrusiu, iškalbos meną įvaldžiusiu Turkijos agitatoriumi R. T. Erdoganu.

Vis dėlto didžiausias M. Ince politinis turtas yra jo retoriniai įgūdžiai ir ugningos kalbos, pastaraisiais metais pavertusios jį CHP šalininkų numylėtiniu.

„Muharremas Ince yra geriausias kandidatas, kokį tik galėjo išrinkti CHP, kalbant apie partijos rinkėjų sutelkimą“, – naujienų agentūrai AFP sakė Sinanas Ulgenas, nepriklausomo strateginių studijų centro „Centre for Economics and Foreign Policy“ pirmininkas, vizituojantis mokslininkas strateginių studijų centro „Carnegie Endowment for International Peace“ (CEIP) Europos padalinyje „Carnegie Europe“.

„Jis galės užtikrinti didelį CHP rinkėjų aktyvumą rinkimų dieną“, – pažymėjo S. Ulgenas.

Griežtos M. Ince kalbos yra didelis kontrastas mokslingesnėms K. Kilicdaroglu manieroms. K. Kilicdaroglu partijai vadovauja nuo 2010 metų, bet niekada nekėlė rimtų problemų R. T. Erdoganui.

M. Ince du kartus – 2014 ir 2018 metais – varžėsi su K. Kilicdaroglu dėl partijos lyderio posto, bet nesugebėjo užimti jo vietos.

Bendrai jis buvo labiau už K. Kilicdaroglu pasirengęs demonstruoti priešiškumą R. T. Erdoganui, tad iškilo galimybė, kad politinė kampanija bus labai įtempta.

Per CHP susirinkimą sakydamas sutikimo kalbą M. Ince pademonstravo, kad nebijos mesti iššūkio R. T. Erdoganui – anot jo, „vadinamuojam pasaulio lyderiui, kasdien garsiai šaukiančiam ir svaičiojančiam“.

M. Ince yra pažadėjęs parduoti 2014 metais R. T. Erdogano atidarytą didžiulį prezidentūros kompleksą, jei bus išrinktas.

Savo kalboje M. Ince sakė, kad šie rūmai turėtų būti perduoti jaunimui ir paversti „mokslo namais“.

Didelis dalyvių skaičius

M. Ince kandidatūra buvo patvirtinta šalies premjerui Binali Yildirimui ir sąjungininkų nacionalistų lyderiui Devletui Bahceli rinkimų komisijoje Ankaroje užregistravus R. T. Erdogano kandidatūrą.

Birželio 24-osios parlamento ir prezidento rinkimai bus labai svarbūs dabartinei Turkijos istorijai.

Po jų įsigalios nauja prezidentinė valdymo sistema, kuriai nedidele persvara buvo pritarta per referendumą 2017 metų balandį. CHP teigia, kad šiomis konstitucijos pataisomis valstybės vadovui suteikiamos autoritarinės galios.

Jei laimės R. T. Erdoganas, jis gaus dar vieną penkerių metų mandatą, su kuriuo galės tęsti Turkijos transformaciją, pradėtą jam 2003 metais pirmą kartą tapus premjeru.

CHP turi paskelbti apie rinkimams formuojamą savo keturių partijų aljansą su nauja partija „Iyi“ („Gerai“) ir mažesnėmis Demokratų partija bei konservatyviąja „Saadet“ („Sėkmės“) partija.

„Iyi“ lyderė Meral Aksener, kurią kai kurie analitikai laiko galimai rimta jėga rinkimų kovoje, penktadienį pradėjo kampaniją, kad surinktų 100 tūkst. parašų, reikalingų, kad būtų įregistruoti kandidate.

Pasak S. Ulgeno, ir M. Ince, ir M. Aksener galėtų siekti vietos antrajame rinkimų rate, kur varžytųsi su R. T. Erdoganu.

Tačiau naujajame aljanse nėra prokurdiškos Liaudies demokratijos partijos (HDP), kuri taip pat yra labai priešiška R. T. Erdoganui.

HDP kandidatu į prezidentus išrinko savo charizmatiškąjį buvusį lyderį Selahattiną Demirtasą, nors jis šiuo metu yra laikomas kalėjime ir teisiamas. Vėliau penktadienį partija turi pristatyti jį kaip kandidatą.