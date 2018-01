Pasak jos, turkų kariuomenė sekmadienį veržiasi į Afriną, o išvakarėse turkų aviacija atakavo kurdų objektus šiame regione. Ministras pirmininkas Binali Yildirimas sakė turkų žurnalistams, kad Turkijos pajėgos į kurdų Liaudies apsaugos dalinių (YPG) kontroliuojamą regioną įžengė 8 val. 5 min. Grinvičo (10 val. 5 min. Lietuvos) laiku iš Turkijos Gulbabos kaimo, nurodė naujienų agentūra „Dogan“. Turkijos kariškiai tvirtina, kad šiuo puolimu, pavadintu „Operacija Alyvos šaka“, siekiama iš to regiono išvaryti kurdų Liaudies apsaugos dalinius (YPG). Turkija YPG laiko uždraustos Kurdistano darbininkų partijos (PKK) atšaka Sirijoje. PKK, kurią Ankara ir jos sąjungininkės Vakaruose laiko teroristine grupuote, daugiau kaip tris dešimtmečius tęsia sukilimą Turkijos pietryčiuose. Tačiau YPG yra svarbi JAV sąjungininkė kovoje su grupuotės „Islamo valstybė“ džihadistais ir atlieka svarbų vaidmenį siekiant išstumti ekstremistus iš jų kontroliuojamų Sirijos teritorijų.











