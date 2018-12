Anot prokurorų, aktoriai Metinas Akpinaras ir Mujdatas Gezenas buvo pakviesti į apklausą po žiniasklaidos pranešimų, kad jie įžeidinėjo prezidentą ir grasino „perversmu arba mirtimi“. Aktoriai penktadienį dalyvavo pokalbių laidoje opoziciniame televizijos kanale „Halk TV“. Per transliaciją M. Akpinaras pareiškė, jog Turkijai reikia būti labiau demokratiškai, o jeigu to nepavyks pasiekti taikiai, „galbūt lyderiai galėtų būti pakarti arba apnuodyti rūsyje“. R. T. Erdoganas sekmadienį viešai pasipiktino šiuo pareiškimu. Nuo 2016 metų nepavykusio perversmo Turkijoje buvo suimti daugiau nei 77 tūkst. su tuo siejamų žmonių.

