Sekmadienį vykę vietos valdžios rinkimai sudavė smūgį R. T. Erdoganui. Pirminiai balsavimo rezultatai parodė, kad valdančioji Teisingumo ir plėtros partija (AKP) po 15 metų pagaliau neteko sostinės Ankaros ir šalies komercijos centro Stambulo kontrolės. R. T. Erdogano AKP ir jos sąjungininkai laimėjo daugiau nei 50 procentų balsų visoje šalyje, tačiau jų pralaimėjimas dviejuose svarbiausiuose šalies miestuose yra skaudus smūgis, pirmą kartą per dešimtmetį Turkijoje prasidėjus recesijai. AKP kreipimasis į rinkimų komisiją, per dvi dienas turinčią įvertinti šio skundo pagrįstumą, gali reikšti, kad valdantieji yra pasiruošę mesti ir daugiau iššūkių opozicijos pergalėms minėtuose dviejuose miestuose. „Pateikėme skundus rinkimų pareigūnams visuose 39 rajonuose, – žurnalistams nurodė AKP Stambulo rajono vadovas Bayramas Senocakas. – Nustatėme pažeidimų ir klastojimų.“ Pasak jo, partija rado „pernelyg didelių“ neatitikimų tarp jų kandidato surinktų balsų balsavimo punktuose ir duomenų, kurie buvo perduoti rinkimų pareigūnams. Stambulas, didžiausias šalies miestas, turėjo būti pagrindinis R. T. Erdoganas prizas. Kandidatu į Stambulo mero postą jis iškėlė jam ištikimą ekspremjerą Binali Yildirimą. Tačiau po įtemptos kovos ankstų pirmadienio rytą nugalėtojais pasiskelbė ir B. Yildrimas, ir opozicinės Respublikos liaudies partijos (CHP) kandidatas Ekremas Imamoglu (Ekremas Imamohlu). Rinkimų komisijai pirmadienį paskelbus, kad suskaičiavus beveik visus rezultatus E. Imamoglu lenkia savo varžovą 28 tūkst. balsų, AKP pareigūnai nusprendė užginčyti šį rezultatą. Cituodama preliminarius rinkimų rezultatus antradienį naujienų agentūra „Anadolu“ pranešė, kad už E. Imamoglu balsavo 48,79 proc. rinkėjų, o B. Yildirimas surinko had 48,52 proc. balsų. Antradienį E. Imamoglu nuvyko į Ankarą padėti vainiko prie modernios Turkijos valstybės tėvo Mustafos Kemalio Ataturko mauzoliejaus. Tokius simbolinius apsilankymus po pergalių rinkimuose yra pamėgęs ir pats R. T. Erdoganas. „Jeigu būtų laimėjusi kita šalis, būčiau pasakęs: sveikinu, pone Binali Yildrimai. Taip sakau todėl, kad laimėjau aš“, – pareiškė E. Imamoglu žurnalistams. „Jie elgiasi kaip vaikas, iš kurio atėmė žaislą“, – pridūrė jis. AKP atstovas spaudai Omeras Celikas pirmadienį pareiškė, kad tarp ataskaitų iš balsavimo vietų ir Ankaroje bei Stambule suskaičiuotų balsų yra neatitikimų. R. T. Erdoganas, pats buvęs Stambulo meras, aktyviai dalyvavo rinkimų kampanijoje šiame mieste. Tačiau valdančiosios partijos kandidatų palaikymui įtaką galėjo daryti Turkijos išgyvenamas pirmasis nuo 2009 metų ekonominis nuosmukis ir didelė infliacija.

