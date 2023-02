Turkijos prezidentas paprašė visuomenės atleidimo dėl vėluojančios pagalbos

Dėl sugriovimų masto, nepalankių oro sąlygų ir žalos infrastruktūrai pirmosiomis dienomis po žemės drebėjimo nebuvo įmanoma dirbti „pageidaujamu efektyvumu“, sakė R. T. Erdoganas, kalbėdamas nuo žemės drebėjimo nukentėjusiame Adijamane ir prašydamas žmonių atleidimo.

Jis taip pat paprašė „vienerių metų“, kad būtų užgydyta „dauguma žemės drebėjimo padarytų žaizdų“. „Kaip ir kiekvienas mirtingasis, mes galime padaryti klaidų, turėti trūkumų ir ydų“, – sakė R. T. Erdoganas.

Nuo vasario 6 dienos, kai Turkijos pietryčius ir Sirijos šiaurę sukrėtė du – 7,7 ir 7,6 balo – žemės drebėjimai ir daugybė pakartotinių smūgių, kritika vyriausybei ir jos gebėjimui tvarkytis vis labiau auga. Žuvo mažiausiai 50 tūkst. žmonių.

Žmonės daugelyje vietų skundėsi, kad gelbėtojų komandos į krizės regioną atvyko per vėlai, turėjo per mažai pagalbininkų ir nepakankamai įrangos. Dėl to buvo sunkiau išlaisvinti žmones, įstrigusius po sugriuvusių pastatų nuolaužomis.

Daugelyje nuo žemės drebėjimo nukentėjusių vietovių temperatūra nukrito žemiau nulio, todėl tie, kurių nepavyko išlaisvinti, mirtinai sušalo.

Vis dėlto R. T. Erdoganas taip pat perspėjo, kad žmonės neturėtų klausyti „kvailių“, kurie užsipuolė valstybines krizių tarnybas. Jo komentarai buvo išsakyti likus keliems mėnesiams iki numatytų rinkimų Turkijoje.

Prieš žemės drebėjimą R. T. Erdoganas sakė, kad gegužės 14 dieną surengs pirmalaikius rinkimus, tačiau neaišku, ar šis planas vis dar galioja.

Anksčiau pirmadienį Turkijos Malatijos provincijoje įvyko 5,5 balo žemės drebėjimas, kurio epicentras, Kandilio žemės drebėjimų observatorijos duomenimis, buvo Jesiljurto mieste. Pirminių pranešimų apie nukentėjusiuosius ar apgadintus pastatus negauta.

Malatijos provincija buvo viena iš smarkiai nukentėjusių nuo pirmojo žemės drebėjimo vasario 6 dieną, o meras Selahattinas Gürkanas radijui „Habertürk“ sakė, kad Malatijoje žuvo apie 2 300 žmonių.

Iš viso Turkijoje nuo stichijos nukentėjo apie 20 mln. žmonių, o Sirijoje, JT duomenimis, nukentėjo 8,8 mln. žmonių.

Pasaulio banko vertinimu, drebėjimai taip pat padarė mažiausiai 34,2 mlrd. dolerių turtinę žalą – tai atitinka 4 proc. 2021 metų Turkijos bendrojo vidaus produkto.