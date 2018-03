Recepas Tayyipas Erdoganas šeštadienį pareiškė, kad „komunistai, išdavikai“ mėgino sužlugdyti Bosforo universitete „religingo, tautinio vietinio jaunimo“ surengtas vaišes, skirtas paminėti Turkijos armijos pergalę prieš kurdų kovotojus Sirijos Afrino regione. Prezidentas paskelbė, kad pradedamas tyrimas, ir pridūrė, kad „šiam teroristų jaunimui nesuteiksime teisės studijuoti šiuose universitetuose“. Grupė studentų pirmadienį universitete įrengė stalą ir vaišino saldumynais, pavadintais „Afrino skanėstais“. Kita studentų grupė tuo metu surengė protestą prieš Turkijos operaciją Sirijoje. Valstybinė Anatolijos naujienų agentūra pranešė, kad kilo muštynės ir 12 žmonių buvo sulaikyti. Turkija netoleruoja kritikos dėl vyriausybės vykdomo karinio puolimo prieš Ankaros teroristais paskelbtus Sirijos kurdų kovotojus.

