„Remiantis pirminiais rezultatais, policija mano, kad šį žurnalistą nužudė specialiai į Stambulą atsiųsta komanda, kuri išvyko tą pačią dieną“, – naujienų agentūrai AFP sakė vienas neįvardytas vyriausybės pareigūnas. Šis pranešimas pasirodė praėjus vos kelioms valandoms po to, kai policija patvirtino, kad maždaug 15 Saudo Arabijos piliečių dviem reisais atvyko į Stambulą ir antradienį tuo pat metu kaip ir J. Khashoggi buvo konsulate. Leidiniui „The Washington Post“ straipsnius rašęs žurnalistas į konsulatą ėjo atsiimti santuokai reikalingo oficialaus dokumento, bet „iš pastato nebeišėjo“, Turkijos valstybinei Anatolijos naujienų agentūrai sakė policija. Susiję straipsniai: Ankara iškvietė Saudo Arabijos ambasadorių pasiaiškinti dėl dingusio žurnalisto Arūnas Spraunius. Prezidentas Donaldas Trumpas – Izraelio projektas? Po preliminaraus tyrimo Ankara šeštadienį paskelbė pradėjusi oficialų tyrimą dėl J. Khashoggi dingimo. Savo ruožtu valstybinė Saudo Arabijos naujienų agentūra, cituodama neįvardytą pareigūną Stambulo konsulate, neigia, kad J. Khashoggi buvo nužudytas. Buvęs vyriausybės patarėjas J. Khashoggi pernai išvyko į Jungtines Valstijas, kad išvengtų galimo arešto. Apie žurnalisto dingimą pranešė sužadėtinė, palydėjusi jį iki konsulato ir likusi laukti prie pastato. Jos teigimu, į vidų užėjęs žurnalistas taip ir neišėjo iš konsulato. „Neturime, ko slėpti“ Žiniasklaidos laisvės aktyvistai smerkia pranešimus apie galimą J. Khashoggi nužudymą. Niujorke veikiantis žurnalistų apsaugos komitetas reikalauja, kad Rijadas pateiktų „pilną ir patikimą ataskaitą“ dėl įvykių konsulate. Organizacija „Reporteriai be sienų“ (RSF) rašo, kad jei pranešimai apie J. Khashoggi mirtį pasitvirtins, tai bus „siaubingas, visiškai apgailėtinas ir nepriimtinas išpuolis prieš žiniasklaidos laisvę“. Tuo tarpu Saudo Arabijos princas Mohammedas (Mohamedas) penktadienį naujienų agentūros „Bloomberg“ publikuotame interviu teigė, kad Turkijos pareigūnai gali apieškoti konsulatą, kuris yra Saudo Arabijos teritorija. „Mes esame pasiruošę leisti Turkijos vyriausybei apieškoti mūsų patalpas. Mes leisime jiems įeiti, ieškoti ir daryti viską, ką jie nori... Mes neturime, ko slėpti“, – sakė Mohammedas. Turkijos užsienio reikalų ministerija dėl incidento trečiadienį išsikvietė Saudo Arabijos ambasadorių.

