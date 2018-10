45 metų įtariamasis teigia, kad planavo protestą prie Izraelio ambasados Ankaroje. Traktorius sostinėje apgadino kelis automobilius, nors policija reikalavo, kad vyras sustotų, pranešė valstybinė Anatolijos naujienų agentūra. Įtariamasis buvo suimtas. Jis teigia, kad važiavo „protestuoti priešais Izraelio ambasadą“ Ankaroje, bet Anatolijos naujienų agentūros pranešime detalių apie planuotą protestą nepateikiama. Vienas Izraelio pareigūnas, kuris nenorėjo skelbti savo pavardės, sakė, jog „kiek suprantame, incidentas nebuvo susijęs su Izraeliu ar jo ambasada“. Ankaros gubernatoriaus biuras paskelbė pareiškimą, kad incidentas tiriamas, bet pareigūnai negalėjo nustatyti ryšių su terorizmu. Biuras planuoto protesto nepaminėjo, o incidentas įvyko netoli Izraelio ambasadoriaus rezidencijos Ankaroje, ne prie ambasados. Izraelio ir Turkijos – vienos iš nedaugelio svarbių žydų valstybės musulmoniškų partnerių – santykiai šiemet buvo įtempti. Gegužės mėnesį Ankara nurodė Izraelio ambasadoriui išvykti dėl protestuotojų žūties Gazos Ruožo pasienyje.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.