Parlamentarai balsų dauguma pritarė pasiūlymui rengti rinkimus birželio 24 dieną. R. T. Erdogano sprendimas iš esmės pakeitė politinį grafiką Turkijoje, kur 2019 metų lapkričio 3 dieną tuo pat metu turėjo įvykti ir prezidento, ir parlamento rinkimai. Prezidentas, šaukdamas pirmalaikius rinkimus, be kita ko, minėjo ir situaciją kaimyninėje Sirijoje bei Irake. Anot jo, vyriausybei būtų labiau priimtina „sukąsti dantis“ ir laukti 2019-ųjų lapkričio, tačiau padėtis kaimyniniame Irake ir Sirijoje „pareikalavo iš Turkijos kaip įmanoma greičiau įveikti ateities neapibrėžtumus“. Ankara vykdo tarpvalstybinę karinę operaciją kaimyninėje Sirijoje, nusiaubtoje septynerius metus trunkančio pilietinio karo, o anksčiau šiemet Turkijos kariuomenė užėmė tuomet kurdų kovotojų grupuočių kontroliuojamą Sirijos Afrino miestą. R. T. Erdoganas pareiškė norintis pagreitinti perėjimą prie naujos prezidentinės valstybės valdymo sistemos, kurioje bus panaikintas premjero postas, o prezidentui bus suteikta naujų vertikalaus valdymo įgaliojimų. Tokiai reformai buvo pritarta 2017 metais įvykusiame referendume, tačiau kritikai baiminasi, kad pokyčiai suteiks prezidentui autoritarinių įgaliojimų. Iki pirmalaikių rinkimų likus kiek daugiau nei dviem mėnesiams, opozicija turės mažai laiko surengti stiprią kampaniją prieš R. T. Erdoganą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.