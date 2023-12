Turkijos parlamentarą per posėdį ištiko širdies smūgis

54-erių metų amžiaus Hasanas Bitmezas, priklausęs opozicijos partijai „Saadet“, iškeliavo anapilin Ankaros miesto ligoninėje, reporteriams pranešė šalies sveikatos apsaugos ministras Fahrettinas Koca.

Kairo Al Azharo universiteto absolventas buvo Islamistų sąjungos tyrimų centro pirmininkas ir anksčiau dirbo nevyriausybinėse islamistinėse organizacijose, rašoma jo biografijoje.

H. Bitmezas buvo vedęs, turėjo vieną vaiką.

Jis kritikavo prezidento Recepo Tayyipo Erdogano valdančiąja partiją AKP dėl tebevykstančios Turkijos prekybos su Izraeliu, nepaisant karo Gazos Ruože ir vyriausybės aštrios kritikos dėl Izraelio kariuomenės rengiamų bombardavimų.

„Jūs leidžiate laivams plaukti į Izraelį ir begėdiškai tai vadinate prekyba... Jūs esate Izraelio bendrininkai“, – savo kalboje teigė H. Bitmezas, prie podiumo pritvirtinęs plakatą su užrašu: „Žudikas Izraelis; kolaborantė AKP“.

„Jūsų rankos suteptos palestiniečių krauju, jūs – kolaborantai. Prisidedate prie kiekvienos bombos, kurią Izraelis numeta ant Gazos“, – sakė jis įstatymų leidėjams per diskusijas dėl Užsienio reikalų ministerijos 2024 m. biudžeto.

