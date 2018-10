Apžiūra buvo atlikta praėjus dviems savaitėms nuo Jamalo Khashoggi dingimo.

Aukšto lygio turkų policijos pareigūnas agentūrai teigė, kad rasti „nenuginčijami įrodymai“ dėl žurnalisto nužudymo.

Taip pat vietos žiniasklaida skelbia, kad Saudo Arabijos konsulas palieka šalį po to, kai pasirodė pranešimai, kad Turkijos pareigūnai ketina apieškoti jo namus.

BREAKING: Turkish official tells AP police found evidence in Saudi Consulate that Saudi writer Jamal Khashoggi was killed there.— The Associated Press (@AP) October 16, 2018