Pakrančių apsaugos pranešime sakoma, kad telefonu gavus vieno migranto prašymą suteikti pagalbą į incidento vietą buvo pasiųsti du sraigtasparniai ir vienas laivas. Iš oro nufilmuotame įraše matyti grupės žmonių, lūkuriuojančios salelėje prie vakarinės Balikesyro provincijos krantų. Vaizdo įrašuose taip pat matyti pakrančių sargybos pareigūnai, padedantys moterims ir vaikams įlipti į jų laivą. Tarnybos pranešime nenurodoma, kurių šalių piliečiai yra šie žmonės. Per Viduržemio jūrą į Graikiją iš Turkijos plūstančių migrantų, siekiančių galiausiai patekti į kitas Europos šalis, pastaraisiais metais reikšmingai sumažėjo. Vis dėlto šiemet Turkijos pakrančių apsauga sulaikė daugiau kaip 23,5 tūkst. žmonių.

