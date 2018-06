„Rytoj (šeštadienį) yra paskutinis vakaras. Jei turi drąsos, stok akis į akį su manimi“, – šimtų tūkstančių žmonių akivaizdoje Ankaroje sakė Respublikonų liaudies partijos (CHP) lyderis Muharremas Ince. „Tai yra paskutinis pasiūlymas... Jei nori, galiu dėl tavęs atšaukti savo mitingą Stambule. Ateik, susigrumk su manimi, surenkime debatus per televiziją“, – savo konkurentą ragino opozicionierius. Mitingas Ankaroje įvyko praėjus vos dienai po panašaus renginio Izmire, kur į M. Ince palaikymo akciją taip pat susirinko šimtai tūkstančių žmonių. Dar vieną mitingą Stambule kandidatas planuoja paskutinę dieną prieš rinkimus šeštadienį. Susiję straipsniai: Turkijoje prieš įtemptus rinkimus – daugiatūkstantinis Erdogano palaikymo mitingas Erdogano laukia didelis iššūkis Rinkimų favoritas R. T. Erdoganas anksčiau atmetė M. Ince pasiūlymus debatams. Prezidentas teigė nenorįs „leisti mano sąskaita kažkam rinktis politinius taškus“. M. Ince į Turkijos rinkimus atnešė naujų vėjų, o jo dinamiškumas ir oratoriniai sugebėjimai neatsilieka nuo R. T. Erdogano. Nemaža dalis analitikų mano, kad M. Ince neleis R. T. Erdoganui laimėti jau pirmajame rinkimų ture ir prezidento rinkimų procesas persikels į antrąjį turą liepos 8 dieną. Per mitingą Ankaroje M. Ince taip pat kaltino valstybinę Anatolijos naujienų agentūra ir televiziją TRT įvykdžius „konstitucinį nusikaltimą“, nes kandidatams nebuvo sudarytos lygios galimybės. „TRT transliavo Erdoganą 181 valandą, Muharremą Ince – 15 valandų“, – skundėsi jis.

