Rusijos aviacijos palaikomas Sirijos prezidentas Basharas al-Assadas vis intensyviau puola sukilėlių pozicijas šiaurės vakarinėje Idlibo provincijoje.

Be to, įtampa tarp Ankaros ir Maskvos auga po to, kai per Sirijos vyriausybinių pajėgų apšaudymą regione žuvo 14 turkų.

„Aš pabrėžiau, kad atakos Idlibe privalo liautis ir kad būtina nustatyti ilgalaikes paliaubas, kurios nebūtų pažeidinėjamos“, – žurnalistams Vokietijoje sakė Turkijos ministras, šeštadienį susitikęs su S. Lavrovu Miuncheno saugumo konferencijos kuluaruose.

Remiantis 2018 metais Ankaros ir Maskvos Sočyje pasiektu susitarimu, kuriuo siekiama užkirsti kelią Sirijos režimo puolimui, Turkija Idlibe turi 12 stebėjimo punktų. Tačiau nepaisant susitarimo, Sirijos režimo pajėgos, padedamos Rusijos iš oro, ir toliau puola ir siekia atgauti Idlibo provincijos kontrolę. Per šią karinę operaciją jau žuvo šimtai žmonių.

Manoma, kad keturis turkų postus yra apsupusios Sirijos pajėgos, todėl Ankara grasina pulti Damaską, jeigu šios iki vasario pabaigos neatsitrauks.

Pirmadienį į Maskvą vyksta Turkijos delegacija po to, kai praėjusį savaitgalį Rusijos pareigūnai lankėsi Ankaroje, tačiau jiems nepavyko pasiekti konkretaus susitarimo.

Sukilėlius remianti Turkija ir Damasko sąjungininkė Rusija pastaraisiais metais artimai bendradarbiauja Sirijos klausimu, nepaisant to, kad devynerius metus trunkančiame konflikte palaiko priešingas puses.