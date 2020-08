Turkijos medikai apie koronaviruso atvejus: situacija daug blogesnė nei skelbiama

Naujų atvejų skaičius per pastarąją savaitę smarkiai šoktelėjo, – sakė Ali Karakocas, Ankaros Gydytojų rūmų, antros didžiausios asociacijos Turkijoje su 13 000 narių, generalinis sekretorius.

Sveikatos ministerija atsisakė komentuoti, paklausta apie įtariamus neatitikimus.

Pastaruoju metu sulaukiama nemažai kritikos iš opozicijos politikų ir kai kurių gydytojų, kurie tvirtina, kad sveikatos ministro Fahrettino Kocos pateikiama dienos atvejų statistika atspindi pernelyg rožinį, tikrovės neatitinkantį paveikslą. Ekspertai vis dažniau išsako abejonių po to, kai oficiali statistika ėmė nebeatitikti regioninių bei provincijų rodiklių.

Aydas Barusas, rytinės Malatijos provincijos gubernatorius, rugpjūčio 1 dieną teigė, kad per keturias ankstesnes dienas provincijoje užregistruota per 100 naujų atvejų per dieną, rašo laikraštis „Hurriyet“. Vyriausybė pranešė apie mažiau nei 50 atvejų per šį laikotarpį daug didesniame regione, apimančiame Malatiją ir septynias kitas provincijas.

F. Koca perspėja apie galimą naujų atvejų šuolį dėl netinkamo socialinio atsiribojimo, ypač pakrantės miestuose, kur nuo birželio, kai vyriausybė paskelbė pergalę kovoje su virusu ir sušvelnino apribojimus siekdama išgelbėti silpnėjančią ekonomiką, milijonai turkų masiškai būriuojasi.

Net jei ir taip, oficiali naujų infekcijų dienos statistika stabiliai laikosi žemiau 1 000 atvejų ribos, nors valdžia nebepateikia išsamių duomenų apie ligonius intensyvios priežiūros skyriuose ar apie dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatus. Ligoninėse sparčiai mažėja laisvų lovų, o naujų pacientų prašoma karantinuotis ir gydytis namuose.

„Atrodo tarsi jie sąmoningai stengtųsi išlaikyti koronaviruso atvejų skaičių žemiau 1000 per dieną ribos, – telefonu naujienų agentūrai „Bloomberg“ sakė Bulentas Nazimas Yilmazas, Turkijos medikų asociacijos generalinis sekretorius. – Skaičiai, kuriuos mes gauname apie užsikrėtusius ir hospitalizuotus ligonius, gerokai didesni už oficialius duomenis“.

Antradienį gubernatoriaus administracija, įsikūrusi šalies sostinėje Ankaroje, nurodė visus koronaviruso pacientus, išskyrus sunkios būklės ligonius, diagnozuoti, izoliuoti ir gydyti namuose. Ligoninėms buvo įsakyta rezervuoti bent pusę lovų viruso pacientams, teigiama sveikatos priežiūros sistemos pareigūnams išsiuntinėtose instrukcijose, su kuriomis susipažino „Bloomberg“.