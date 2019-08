„Būtent šios sudėtingos situacijos aptarimui prezidentai ir sutarė rytoj susitikti Maskvoje“, – sakė V. Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas žurnalistams.

Lyderiai susitiks praėjus kelioms dienoms po aviacijos smūgio Sirijoje, kurio taikiniu tapo turkų karinė kolona. Ankara dėl rugpjūčio 19-ąją įvykusios atakos kaltina „režimo pajėgas“ ir teigia, kad per smūgį žuvo trys civiliai. Tuo metu Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi nevyriausybinė organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) pranešė, kad koloną atakavo Sirijos ir Rusijos oro pajėgos ir kad ji turėjo sutrukdyti kolonos judėjimui per Idlibą.

D. Peskovas priminė, kad Rusijos prezidentas yra ne kartą sakęs, jog supranta „mūsų kolegų turkų susirūpinimą“.

„Tuo pat metu prezidentas patvirtina savo susirūpinimą suaktyvėjusias teroristinių elementų iš Idlibo veiksmais“, – sakė D. Peskovas.

Anot Kremliaus atstovo, per derybas su R. T. Erdoganu „bus akcentuojami reikalai Sirijoje“.

„Tai nesunku numatyti, turint galvoje, kad padėtis Idlibe, kuris pagal Sočio susitarimus tebepriklauso Turkijos atsakomybės zonai, yra labai įtempta“, – kalbėjo jis.

Praėjusį penktadienį Rusijos prezidento spaudos tarnyba pranešė, kad V. Putinas ir R. T. Erdoganas per pokalbį telefonu aptarė padėtį Idlibe – paskutiniame svarbiame džihadistų bastione Sirijoje.

„Aptarti Rusijos ir Turkijos sąveikos klausimai, susiję su pastangomis stabilizuoti padėtį Idlibo deeskalacijos zonoje. Sutarta stiprinti bendras pastangas, siekiant likviduoti iš to rajono kylančias teroristines grėsmes ir užtikrinti 2018 metų rugsėjo 17-osios Sočio memorandumo įgyvendinimą“, – nurodė spaudos tarnyba.

Tuo tarpu Anatolijos naujienų agentūra informavo, kad R. T. Erdoganas pareiškė V. Putinui, jog Sirijos vyriausybės pajėgų veiksmai Idlibe sukėlė rimtą humanitarine krizę regione.

Turkijos vadovas taip pat sakė, kad kariniai veiksmai Idlibe kenkia taikos procesui ir kelia rimtą pavojų Turkijos nacionaliniams saugumui.

Damasko režimą palaikanti Rusija ir sukilėlius remianti Turkija yra priešingose Sirijos karo barikadų pusėse, tačiau drauge ieško politinio konflikto sprendinio.

Pernai rugsėjį Rusija ir Turkija sudarė susitarimą dėl buferinės zonos Idlibe, turėjusį apsaugoti šį regioną nuo didelio masto vyriausybės puolimo, bet režimas ir jo sąjungininkė Maskva nuo balandžio jį vis intensyviau bombarduoja.