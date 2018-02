„Turkijos režimo pajėgos artilerijos ugnimi taikėsi į liaudies pajėgų, atvykusių į Afrino regioną, dislokavimo vietas“, – nurodė SANA. Šimtai Sirijos vyriausybę remiančių kovotojų antradienio popietę atvyko į Afriną, kurį ketina užkariauti jau mėnesį puolančios Turkijos pajėgos. Sirijos valstybinė žiniasklaida pirmadienį pranešė, kad Damaską palaikančios pajėgos juda Afrino link, kad „prisidėtų prie sukilėlių, kovojančių prieš Turkijos agresiją“. Tuo tarpu iš Ankaros žiniasklaida praneša apie „perspėjamuosius šūvius“ į Sirijos režimą palaikančias pajėgas Afrine, kur turkai puola sukarintas kurdų grupuotes. „Režimą remiančios teroristų grupės, mėginančios žengti Afrino link, pasitraukė apie 10 kilometrų nuo miesto dėl perspėjamųjų šūvių“, – nurodė Turkijos naujienų agentūra AA (Anadolu Ajansi).

