Naujoji kampanija „Alyvmedžio šakelė“ prasidėjo 14 val. Grinvičo (16 val. Lietuvos) laiku ir yra nukreipta prieš YPG ir „Islamo valstybės“ (IS) džihadistus, nurodė armija, kuri pridūrė, kad operacija bus vykdoma „gerbiant Sirijos teritorinį vientisumą“ ir pagal tarptautinę teisę. Turkija paskelbė, kad per retą oficialų kontaktą su Damasku raštu informavo Sirijos prezidento Basharo al Assado (Bašaro Asado) režimą apie savo naują operaciją. Susiję straipsniai: Turkija skelbia pradėjusi operaciją prieš Sirijos miestą Turkijos armija sudavė naujų smūgių kurdų kovotojams Sirijoje Tačiau Damaskas paneigė, kad Turkija informavo jį apie planuojamą karinę operaciją prieš kurdų kontroliuojamą Afrino anklavą Sirijos šiaurėje. Šaltinis Užsienio reikalų ministerijoje valstybinei naujienų agentūrai SANA sakė, kad Damaskas „griežtai smerkia brutalią Turkijos agresiją prieš Afriną, kuris yra neatskiriama Sirijos teritorijos dalis“.

