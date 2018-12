Paskirtasis garbės konsulas Mehmetas Sahinas - Alanijos pramonės ir prekybos rūmų prezidentas. Lietuvos garbės konsulato atidarymo iškilmėse dalyvavo Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ir Turkijos užsienio reikalų ministras Mevlutas Cavusoglu (Mevliutas Čavušohlu). Anot L. Linkevičiaus, Lietuvos užsienio reikalų ministras džiaugėsi, kad naujo garbės konsulato atidarymas Alanijoje rodo Lietuvos interesą plėtoti glaudesnius ryšius su šiuo svarbiu Turkijos regionu. Pasak L. Linkevičiaus, garbės konsulatas ypač didelį dėmesį turėtų skirti dvišalių ekonominių ryšių ir investicijų skatinimui bei naujų rinkų lietuviškoms prekėms paieškai. Dvišaliame susitikime su Turkijos užsienio reikalų ministru aptartos užsienio politikos aktualijos, regioninio saugumo ir dvišalio bendradarbiavimo klausimai, situacija Juodojoje ir Azovo jūrose. Susiję straipsniai: Didžioji Britanija ketina didinti savo karinį buvimą Estijoje Trumpui patarinėjantis lietuvis: tai galbūt didžiausias skilimas per 30 metų „Šiuo sudėtingu metu NATO turi didinti paramą su naujais Rusijos išpuoliais susiduriančiai Ukrainai. Aljanso partneriai turi vieningai paremti Ukrainą, kad ji būtų labiau pasirengusi apsiginti nuo išorės agresijos. Tik tvirtas ir vieningas tarptautinės bendruomenės atsakas gali sustabdyti tolesnius Rusijos agresyvius veiksmus”, – pranešime spaudai teigė ministras. Lankydamasis Alanijoje, L. Linkevičius taip pat susitiko su lietuvių bendruomenės Turkijoje atstovais. Šio miesto lietuvių bendruomenė Alanijos miesto savivaldybėje įregistruota 2014 metais. Tai - pirmoji oficialiai užregistruota lietuvių bendruomenė Turkijoje. Lietuvos ambasados duomenimis, Turkijoje šiuo metu gyvena apie 600 lietuvių.

