Sulaikyti 33 kariškiai ir šeši civiliai. Operacija vyko 23 šalies provincijose. Iš viso Stambulo prokuratūra išdavė arešto orderius 71 įtariamajam. Turkija tvirtina, kad F. Gulenas įsakė 2016 metų liepos 15-ąją nuversti prezidentą Recepą Tayyipą Erdoganą, bet pats dvasininkas šiuos kaltinimus kategoriškai neigia. Dėl įtariamų ryšių su F. Gulenu per dvejus nepaprastosios padėties metus buvo areštuota daugiau kaip 77 tūkst. žmonių, įskaitant kariškius, mokytojus ir teisėjus. Vyriausybė nepaprastąją padėtį atšaukė šių metų liepą. Sąjungininkai vakaruose reiškė susirūpinimą dėl Turkijos griežtų priemonių masto. Šalyje taip pat buvo nušalinta nuo pareigų ar atleista per 140 tūkst. valstybinio sektoriaus darbuotojų. Atsakydama į griežtą kritiką Ankara tvirtina, kad šie reidai yra būtini norint pašalinti „virusą“ – F. Guleno judėjimo infiltraciją į svarbias Turkijos institucijas. F. Gulenas, kuris nuo 1999 metų gyvena Pensilvanijoje, tai neigia ir tvirtina, kad jo judėjimas yra taikus, propaguojantis nuosaikų islamą ir pasaulietišką švietimą.

