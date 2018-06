Per incidentą Šanliurfos provincijoje esančiame Suručo mieste buvo sužeisti dar aštuoni žmonės. Parlamentaras Ibrahimas Halilas Yildizas tuo metu lankė smulkiojo verslo atstovus, pranešė Anatolijos ir „Dogan“ naujienų agentūros. Įstatymų leidėjas per šaudymą nenukentėjo, o žuvusiųjų tapatybės kol kas neskelbiamos.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.