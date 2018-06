Incidentas įvyko likus dešimčiai dienų iki rinkimų, kuriuose prognozuojama įtempta kova.

Remiantis pranešimais, per chaotiškus susirėmimus Šanliurfo regiono Suručo mieste buvo nušauti keturi žmonės. Tačiau abi stovyklos pateikia visiškai skirtingas įvykio versijas.

Šis incidentas labai padidino įtampą prieš birželio 24 dieną vyksiančius rinkimus, kuriuose R. T. Erdoganas sieks antros kadencijos prezidento poste, o jo partija bandys užsitikrinti tvirtą daugumą parlamente.

Šanliurfo gubernatoriaus biuras pranešė, kad per parlamentaro Ibrahimo Halilo Yildizo apsilankymą nedidelėje vietos įmonėje Suručo centre kilo susirėmimai tarp dviejų grupių.

Biuras nurodė, kad trys žmonės žuvo ir dar devyni buvo sužeisti per vėliau įvykusį „incidentą“. Jis nepatvirtino pranešimų, kad buvo šaudoma.

Anatolijos naujienų agentūra ir agentūra „Dogan“ pranešė, kad buvo šaudoma. „Dogan“ paskelbtame vaizdo įraše iš įvykio vietos girdėti šūviai.

Vienas iš sužeistų žmonių vėliau mirė ligoninėje, nurodė Anatolijos naujienų agentūra.

Pasak pranešimų, parlamentaras per incidentą nenukentėjo. Aukų tapatybės kol kas nepaskelbtos.

Įvairių šaltinių pranešimuose pateikiamos įvykio aplinkybės smarkiai skiriasi. Provyriausybinė žiniasklaida skelbia, kad I. H. Yildizą ir jo šalininkus užpuolė peiliais ir lazdomis ginkluoti oponentai.

Valstybinė Anatolijos naujienų agentūra nurodė, kad tai buvo ataka prieš valdančiąją Teisingumo ir plėtros partiją (AKP), ir pridūrė, jog tarp žuvusiųjų yra parlamentaro I. H. Yildizo brolis.

Pasak agentūros, išpuolyje dalyvavo kurdams atstovaujančios Liaudies demokratų partijos (HDP) šalininkai.

Prezidentas savo pirmame pareiškime po incidento dėl jo apkaltino HDP ir uždraustą Kurdistano darbininkų partiją (PKK).

„Tai akivaizdus įrodymas, kad HDP ir PKK augimo strategija paremta kurdų krauju“, – sakė R. T. Erdoganas.

„Neturime jokių problemų su mūsų broliais kurdais. Turime problemų su PKK“, – kalbėjo jis.

„Liūdni įvykiai prieš rinkimus“

Nepriklausomų šaltinių nepatvirtintuose prokurdiškos žiniasklaidos pranešimuose dėl išpuolio kaltinami I. H. Yildizo apsaugininkai. Teigiama, kad susirėmimai kilo, kai susitikti su parduotuvės savininkais atvykęs parlamentaras buvo sutiktas priešiškai.

„Šiandien tapome labai liūdnų įvykių, nutikusių likus kelioms dienoms iki birželio 24-osios rinkimų, liudininkais“, – sakė viena iš HDP pirmininkų Pervin Buldan.

„Matome, kaip kažkas pasitelkęs provokacijas mėgina kurstyti žmones“, – sakė ji ir pasmerkė asmenis, atsakingus už žmonių žūtį.

Pranešimai rodo, kad pirmieji susirėmimai kilo po ginčo tarp I. H. Yildizo ir Demokratinės regionų partijos (DBP), palaikančios glaudžius ryšius su prokurdiška HDP, vietos atstovo.

Vėliau susirėmimai persikėlė ir į ligoninę, kur buvo nuvežti sužeistieji.

Kurdų dominuojamame Suruče 2015 metų liepos 20 dieną 34 žmonės žuvo ir dar apie 100 buvo sužeisti per sprogdinimą, dėl kurio kaltinami judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) džihadistai.

Šis sprogdinimas smarkiai padidino įtampą Turkijoje. Po jo per šalį nusirito kurdų aktyvistų protesto banga, per kurią vyriausybė buvo kaltinama nesiimanti veiksmingų priemonių kovai su IS.

Turkijoje prasideda paskutinė įtempta rinkimų kampanijos savaitė.

Analitikai prognozuoja įnirtingą kovą parlamento ir prezidento rinkimuose. Nors manoma, kad R. T. Erdoganas turėtų užsitikrinti antrą kadenciją prezidento poste, neatmetama, kad gali tekti rengti antrąjį rinkimų turą, o tokiu atveju Turkijos vadovas negalėtų būti visiškai tikras dėl savo pergalės.

Tuo tarpu valdančioji AKP per šiuos rinkimus gali prarasti daugumą parlamente.

Visiems rūpi, ar HDP pavyks surinkti daugiau nei 10 proc. balsų, kurie atvertų jai kelią į parlamentą. Jei taip nutiktų, AKP šansai užsitikrinti absoliučią daugumą smarkiai sumažėtų.

HDP kandidatas į prezidentus ir buvęs lyderis Selahattinas Demirtasas rinkimų agitaciją vykdo būdamas už grotų. 2006 metų lapkritį jis buvo areštuotas dėl ryšių su uždrausta PKK.