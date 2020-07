Turkijoje per sprogimą fejerverkų gamykloje žuvo 4 žmonės, sužeistų – beveik 100

Nelaimės metu Sakarijos provincijos Chendeko priemiestyje esančioje gamykloje buvo 186 darbininkai, pranešė sveikatos apsaugos ministras Fahrettinas Koca žurnalistams.

Į nelaimės vietą drauge su dar dviem ministrais atvykęs F. Koca sakė, kad sprogimas nusinešė keturių žmonių gyvybes, dar 97 buvo paguldyti į ligoninę. Šešiolika iš jų vėliau buvo paleisti namo, sakė ministras. Jis pridūrė, kad vienas žmogus iš gydomų ligoninėje yra kritinės būklės.

Pareigūnai pradėjo tyrimą, siekdami išsiaiškinti sprogimo priežastį. Fejerverkų gamykla įsikūrusi atokiau nuo gyvenamųjų rajonų.

Į įvykio vietą į pagalbą ugniagesiams buvo išsiųsti du sraigtasparniai ir vienas lėktuvas. Jų pastangas kovoti su ugnimi sunkino nesibaigiantys sprogimai. Po kelių valandų ugnis buvo numalšinta, nurodė pareigūnai.

Pasak F. Kocos, į nelaimės vietą buvo išsiųsti 85 greitosios pagalbos automobiliai, du greitosios pagalbos sraigtasparniai ir 11 gelbėtojų grupių.

Anksčiau televizijos parodytame vaizdo įraše buvo matyti, kaip virš gamyklos kyla didžiulis grybo formos dūmų kamuolys.

Televizija „HaberTurk“ informavo, kad pareigūnai uždarė į gamyklą vedančius kelius. Gamyklos darbuotojų artimieji atvyko į nelaimės vietą, kad gautų žinių apie ten dirbusius jų šeimų narius.

„Laimei, niekas nežuvo“, – per „Twitter“ parašė Sakarijos gubernatorius Cetinas Oktay Kaldirimas.

Footage: Huge Explosions at this fireworks factory in #Sakarya, near #Istanbul in #Turkey. Up to 200 people trapped there. It is unclear whether there are deaths or injuries#Ankara #Izmir #coronavirus #Corona #COVID #COVID19 #fridaymorning #Friday #FridayVibes #Hendek #BREAKING pic.twitter.com/V8YcfRAqKj