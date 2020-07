Turkijoje per sprogimą fejerverkų gamykloje sužeisti dešimtys žmonių

Turkijos televizijos parodytuose vaizduose matyti tamsiai pilkų dūmų debesis, liepsnos ir tebesproginėjančių pirotechninių užtaisų kibirkštys per incidentą fabrike, esančiame Chendeko rajone Sakarijos provincijoje.

„Laimei, niekas nežuvo“, – per „Twitter“ parašė Sakarijos gubernatorius Cetinas Oktay Kaldirimas.

Footage: Huge Explosions at this fireworks factory in #Sakarya, near #Istanbul in #Turkey. Up to 200 people trapped there. It is unclear whether there are deaths or injuries#Ankara #Izmir #coronavirus #Corona #COVID #COVID19 #fridaymorning #Friday #FridayVibes #Hendek #BREAKING pic.twitter.com/V8YcfRAqKj