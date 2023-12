Įtariamieji buvo sulaikyti kitą dieną po to, kai Ankara pareiškė sužlugdžiusi planuotus IS išpuolius prieš sinagogas ir bažnyčias Turkijoje, kur praeityje ši ekstremistinė grupuotė surengė kelias daug aukų pareikalavusias teroristines atakas.

Policija atliko kratas Stambule, šalies sostinėje Ankaroje ir kituose miestuose, pranešė socialiniame tinkle X vidaus reikalų ministras Ali Yerlikaya, pasidalydamas nuotraukomis, kuriose matyti spėjami IS nariai su antrankiais savo butuose, sulaikyti per Turkijos pareigūnų naktinius reidus.

Išvakarėse Turkijos pareigūnai pranešė sulaikę 32 IS narius, kurie esą rengė išpuolį prieš Irako ambasadą. Sulaikytųjų tautybė ir tariamo išpuolio plano detalės neatskleidžiamos.

Anksčiau IS prisiėmė atsakomybę už 2017 metais Stambulo naktiniame klube įvykdytą teroro aktą, per kurį žuvo 39 žmonės, šventę Naujuosius metus. Nuo to laiko Ankara nuolat stebi įtartinus asmenis, kurie gali būti susiję su šia ekstremistine grupuote.