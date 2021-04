Turkijoje per parą vėl registruota daugiau kaip 40 000 naujų infekcijos atvejų

Turkijos sveikatos ministerija pirmadienį pranešė, kad per parą šalyje užregistruota 43 000 naujų koronaviruso infekcijos atvejų. Tai buvo jau ketvirta diena iš eilės, kai šis skaičius viršijo 40 000. Be to, per 24 valandas registruotos dar 193 mirtys.