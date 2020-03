Prokurorai kaltina Saudo Arabijos žvalgybos vadovo pavaduotoją Ahmedą al Assiri ir karališkųjų rūmų patarėją žiniasklaidos klausimais Saudą al Qahtani vadovavus operacijai ir davus įsakymus Saudo Arabijos smogikų būriui.

59 metų J. Khashoggi, rašęs straipsnius JAV laikraščiui „The Washington Post“, 2018 metų spalio 2 dieną buvo nužudytas Saudo Arabijos konsulate Stambule, kur ketino susitvarkyti dokumentus, reikalingus santuokai su Turkijos pilietybę turinčia sužadėtine Hatice Cengiz.

Saudo Arabijos paaiškinimais nepatenkinta Turkija atliko atskirą tyrimą dėl šios žmogžudystės.

Stambulo prokuratūra pareiškime nurodė, kad A. al Assiri ir S. al Qahtani kaltinami „sąmoningo ir šlykštaus nužudymo kurstymu, kankinimu“.

Be to, „sąmoningu ir šlykščiu nužudymu, kankinimu“ buvo apkaltinti dar 18 įtariamųjų, įskaitant žvalgybos pareigūną Maherą Mutrebą, dažnai lydėjusį princą per keliones užsienyje, teismo medicinos ekspertą Salahą al Tubaigy ir Saudo Arabijos karališkosios gvardijos narį Fahadą al Balawi.

Nuteisimo atveju jiems grėstų laisvės atėmimas iki gyvos galvos.

M. Mutrebas, S. al Tubaigy ir F. al Balawi buvo tarp 11 kaltinamųjų, teistų Rijade. Pasak šaltinių, teismo metu daugelis kaltinamųjų gynėsi teigdami, kad vykdė A. al Assiri įsakymus ir kad jis buvo operacijos „vadeiva“.

Bylas iškėlęs Turkijos prokuroras pažymėjo, kad minėti 20 įtariamųjų bus teisiami už akių, bet konkrečių datų nepaminėjo.

Šis prokuroras jau buvo išdavęs arešto orderius sulaikyti įtariamuosius, kurių nėra Turkijoje.

Anot Turkijos pareigūnų, J. Khashoggi, kuris kadaise priklausė karališkosios šeimos artimai aplinkai, buvo pasmaugtas diplomatinėje atstovybėje per operaciją, kurioje dalyvavo 15 asmenų iš Saudo Arabijos, o jo kūnas buvo supjaustytas. Nužudyto žurnalisto palaikai taip ir nebuvo rasti.

CŽV, nepriklausoma Jungtinių Tautų žmogaus teisių ekspertė Agnes Callamard ir Ankara tiesiogiai sieja princą Mohammedą su nužudymu. Rijadas tokius kaltinimus kategoriškai neigia.