Loupas Bureau buvo paleistas penktadienį, po Prancūzijos užsienio reikalų ministro Jean-Yves Le Driano derybų Ankaroje ketvirtadienį su Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu bei kitais lyderiais. Pasak AA, paleisti L.Bureau nurodė turkų miesto Silopi teismas, svarstęs jo bylą. Prancūzų žurnalistas, areštinėje laikytas nuo liepos 26 dienos , kaltintas padėjęs teroristinei organizacijai pranešinėdamas apie kurdus, gyvenančius netoli Irako sienos. Susiję straipsniai: R.T. Erdoganas antiturkiškus Vokietijos pareiškimus palygino su „nacizmu“ Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas savo oficialioje paskyroje tinkle „Twitter“ parašė: „Didelis palengvėjimas mums visiems“. Spaudos laisvės grupė „Reporteriai be sienų“ (RSF) teigia, kad 27-erių žurnalistas bus deportuotas į Prancūziją, kurią tikriausiai pasieks šeštadienį.

