Ukrainos delegatas Oleksandras Marikovskis ketvirtadienį feisbuke paskelbė filmuotą medžiagą, kurioje matyti, kaip jis smūgiuoja Rusijos pareigūnui ir atima Ukrainos vėliavą Juodosios jūros ekonominio bendradarbiavimo organizacijos asamblėjos susitikimo kuluaruose.

O. Marikovskis užfiksuotas laikantis Ukrainos vėliavą ir per fotosesiją pozuojantis už Rusijos delegato. Rusijos delegatas pagriebia mėlynai geltoną vėliavą. O. Marikovskis eina paskui Rusijos delegatą, norėdamas atimti vėliavą, ir jam smogia.

A representative of the Russian Federation in Ankara during the Black Sea Economic Cooperation Parliamentary Assembly disrespected the Ukrainian flag. People's Deputy from the Servant of the People faction, Oleksandr Marikovsky immediately responded.