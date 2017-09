„Šiandien priimta nutartis paleisti mūsų partijos (buvusį) atstovą spaudai; to kaip tik reikėjo“, – sakė žurnalistams Ankaroje dabartinis HDP atstovas Osmanas Baydemiras. A.Bilgenas, kuris yra ir įstatymų leidėjas, oficialiai buvo apkaltintas sausio 31 dieną „priklausymu teroristinei organizacijai“ ir „nusikaltimo kurstymu“, sakė naujienų agentūrai AFP partijos HDP pareigūnas. Pasak jo, A.Bilgenas išleistas iki teismo, kuriame jam gresia iki 25 metų kalėjimo. Tie kaltinimai susiję su prokurdiškų aktyvistų surengtų mirtinų protestų 2014 metų spalį virtine – siekta paremti Sirijos kurdus, kuriems kilo grėsmė iš „Islamo valstybės“ grupės. HDP laikoma atsakinga už gatvių protestus prieš Turkijos ;politiką Sirijos atžvilgiu. Per demonstrantų ir policijos susirėmimus žuvo 31 žmogus. Turkijoje tebėra suimti aštuoni parlamentarai, tarp kurių yra ir HDP lyderiai Selahattinas Demirtasas (Selachatinas Demirtašas) ir Figen Yuksekdag (Figen Juksekdah); jiems panaikintas parlamento nario statusas. O.Baydemiras vis tvirtina, kad įstatymų leidėjų „vienintelė vieta“ yra parlamentas, o ne kalėjimas. Jie kaltinami priklausymu už įstatymo ribų esančiai Kurdistano darbininkų partijai (PKK) arba parama jai; Ankara, JAV ir Europos Sąjunga laiko šią organizaciją teroristine grupuote. HDP visą laiką neigia esanti politinis PKK frontas.

