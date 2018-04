Ši byla laikoma svarbiu žiniasklaidos laisvės Turkijoje išbandymu. Netoli Stambulo esančiame Silivri mieste teismas paskyrė bausmes 13 žurnalistų ir leidinio vadovų už „pagalbą ir bendrininkavimą su teroro organizacijomis, nesant jų nariais“, tačiau jie dar galės apskųsti šiuos nuosprendžius. „Jokia bausmė negali mums užkirsti kelio užsiimti žurnalistika. Jeigu reikės, vėl keliausim į kalėjimą, bet toliau užsiimsim žurnalistika“, – paskelbus nutartį naujienų agentūrai AFP sakė laikraščio vyriausiasis redaktorius Muratas Sabuncu, vienas iš nuteistųjų. Teisėjas nurodė paleisti „Cumhuriyet“ valdybos pirmininką Akiną Atalay, išbuvusį kalėjime ilgiau kaip 500 dienų, nors jis irgi buvo pripažintas kaltu. Iš kalėjimo išėjęs A. Atalay buvo džiaugsmingai pasitiktas savo žmonės Adalet ir būrio šalininkų. Jis pareiškė, kad „Cumhuriyet“ nepasiduos spaudimui ir grasinimams. „Kaip visada sakome, kad jie negali įbauginti laikraščio „Cumhuriyet“ ir kad jis toliau sakys tiesą savo skaitytojams“, – A. Atalay sakė žurnalistams. Leidinio sąskaitininkas Emre Iperas už teroro propagandos skleidimą buvo nuteistas kalėti trejus metus ir vieną mėnesį. Dar trys asmenys, tarp jų „Cumhuriyet“ leidžiamų knygų redaktorius Turhanas Gunay, buvo išteisinti. Jie visi buvo apkaltinti savo žurnalistine veikla talkinę trims organizacijoms, Turkijos laikomoms teroristinėmis grupėmis: Kurdistano darbininkų partijai (PKK), kraštutinei kairiajai Revoliucinei liaudies išvadavimo partijai-frontui (DHKP-C) ir Fethulah Guleno judėjimui, kaltinamam dėl mėginimo 2016 metais įvykdyti karinį perversmą. Kaltinamųjų šalininkai ne kartą tvirtino, kad žurnalistams iškelti kaltinimai yra absurdiški ir kad ši byla yra politinė. Dienraštis „Cumhuriyet“ (Respublika) buvo įkurtas 1924 metais; tai yra seniausias populiarus Turkijos laikraštis, pastaraisiais metais nevengęs kritikuoti šalies prezidentą Recepą Tayyipą Erdoganą. Savo pirmuosiuose puslapiuose jis yra paskelbęs straipsnių, sukėlusių valstybės vadovo įtūžį. Tarp nuteistųjų esama itin garsių turkų žurnalistų, tarp jų – tiriamosios žurnalistikos straipsnius rašantis Ahmetas Sikas. Jam teismas skyrė 7,5 metų laisvės atėmimo, o veteranas žurnalistas Kadri Gurselas turės praleisti kalėjime pustrečių metų. Karikatūrininkui Musai Kartui skirta trejų metų ir devynių mėnesių, o vyriausiajam redaktoriui M. Sabuncu – 7,5 metų laisvės atėmimo bausmė. „Kaltinimai nėra įrodymas“, – prieš trečiadienį paskelbiant teismo nutartį pabrėžė advokatas Fikretas Ilkizas. „Šioje byloje žurnalistai kaltinami, kad užsiima žurnalistika. Laikraščio „Cumhuriyet“ buvimas laikomas nusikaltimu“, – pridūrė jis. Dienraštis savo interneto svetainėje paskelbė, kad nuosprendžiai yra „neteisėti“ ir kad šia byla stengiamasi „nutildyti“ žiniasklaidą. Savo pirmajame puslapyje „Cumhuriyet“ taip pat paskelbė straipsnį apie teismo verdiktą ir perspėjo Turkijos valdžią: „Patirsite gėdą istorijos akivaizdoje.“

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.